Коновалов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Николай Михайлович

Коновалов Николай Михайлович

Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

Около 1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Коновалов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Коновалова (Баскова) Ольга Александровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение
Около 1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова (Баскова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Около 1979

Сын: Коновалов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Коновалова (Баскова) Ольга Александровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.