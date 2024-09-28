Коновалов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Коновалов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Коновалова (Баскова) Ольга Александровна
Рождение
Около 1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1979
Сын: Коновалов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Коновалова (Баскова) Ольга Александровна