князь Голицын Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1733
Дата смертиПосле 1799
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.05.1759
Дочь: Козлова Анна Павловна
Мать ребёнка: Чебышева Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
16.04.1766
Дочь: Давыдова Александра Павловна
Мать ребёнка: Чебышева Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Авдотья Павловна
Мать ребёнка: Чебышева Екатерина Михайловна
Смерть
После 1799