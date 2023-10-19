князь Голицын Павел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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князь Голицын Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1733

Дата смерти

После 1799

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1759

Дочь: Козлова Анна Павловна

Мать ребёнка: Чебышева Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
16.04.1766

Дочь: Давыдова Александра Павловна

Мать ребёнка: Чебышева Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Авдотья Павловна

Мать ребёнка: Чебышева Екатерина Михайловна

Смерть
После 1799
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