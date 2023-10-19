Чебышева (Чебышева) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1744
Дата смертиПосле 1799
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1744
Рождение ребёнка
17.05.1759
Дочь: Козлова Анна Павловна
Отец ребёнка: Князь Голицын Павел Федорович
Рождение ребёнка
16.04.1766
Дочь: Давыдова Александра Павловна
Отец ребёнка: Князь Голицын Павел Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Авдотья Павловна
Отец ребёнка: Князь Голицын Павел Федорович
Смерть
После 1799