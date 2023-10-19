Чебышева (Чебышева) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебышева (Чебышева) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1744

Дата смерти

После 1799

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1744

Отец: Чебышев Михаил Семенович

Мать: Чебышева Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
17.05.1759

Дочь: Козлова Анна Павловна

Отец ребёнка: Князь Голицын Павел Федорович

Рождение ребёнка
16.04.1766

Дочь: Давыдова Александра Павловна

Отец ребёнка: Князь Голицын Павел Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Авдотья Павловна

Отец ребёнка: Князь Голицын Павел Федорович

Смерть
После 1799
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