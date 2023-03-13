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Воронова Анна Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вороновъ Семенъ

Рождение ребёнка
1766

Сын: Вороновъ Яковъ

Отец ребёнка: Вороновъ Семенъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Бисярина (Воронова) Матрена

Отец ребёнка: Вороновъ Семенъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Вороновъ Кузьма

Отец ребёнка: Вороновъ Семенъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Вороновъ Карпъ

Отец ребёнка: Вороновъ Семенъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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