Воронова Анна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вороновъ Семенъ
Рождение ребёнка
1766
Сын: Вороновъ Яковъ
Отец ребёнка: Вороновъ Семенъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Бисярина (Воронова) Матрена
Отец ребёнка: Вороновъ Семенъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Вороновъ Кузьма
Отец ребёнка: Вороновъ Семенъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Вороновъ Карпъ
Отец ребёнка: Вороновъ Семенъ