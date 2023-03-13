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Вороновъ Семенъ

Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1736

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Вороновъ Афонасий

Мать: Воронова Марья Алексеева

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Анна Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Ховронья Никифорова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Воронова) Афимья

Мать ребёнка: Воронова Ховронья Никифорова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Вороновъ Яковъ

Мать ребёнка: Воронова Анна Матвеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Бисярина (Воронова) Матрена

Мать ребёнка: Воронова Анна Матвеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Вороновъ Кузьма

Мать ребёнка: Воронова Анна Матвеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Вороновъ Карпъ

Мать ребёнка: Воронова Анна Матвеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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