Вороновъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1736
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Вороновъ Афонасий
Мать: Воронова Марья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронова Анна Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Воронова) Афимья
Мать ребёнка: Воронова Ховронья Никифорова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Вороновъ Яковъ
Мать ребёнка: Воронова Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Бисярина (Воронова) Матрена
Мать ребёнка: Воронова Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Вороновъ Кузьма
Мать ребёнка: Воронова Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Вороновъ Карпъ
Мать ребёнка: Воронова Анна Матвеева