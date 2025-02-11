Фёдор Тимофеев
мужской, родился 1852, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАкулина Григорьева1829 г.р.
ОтецТимофей Ларионов1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Тимофей Ларионов
Мать: Акулина Григорьева
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно