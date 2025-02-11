Фёдор Тимофеев 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор Тимофеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1852, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Акулина Григорьева1829 г.р.
Отец
Тимофей Ларионов1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Тимофей Ларионов

Мать: Акулина Григорьева

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

7

Смерть
Неизвестно

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