Ульяна Алексеева
женский, родилась 1718, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Викайка Тихонов (Василий Ульянов)1704 г.р.
Дети
Анна Васильева1743 г.р.
Кафтаска Викайкин (Давыд Васильев)1745 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Викайка Тихонов (Василий Ульянов)
Рождение ребёнка
1745
Сын: Кафтаска Викайкин (Давыд Васильев)
Отец ребёнка: Викайка Тихонов (Василий Ульянов)
Рождение ребёнка
1747
Сын: Антон Викайкин (Пётр Васильев)
Отец ребёнка: Викайка Тихонов (Василий Ульянов)
Смерть
Неизвестно