Ульяна Алексеева 1718 — найти родственников по фамилии на Familio

Ульяна Алексеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1718, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Викайка Тихонов (Василий Ульянов)1704 г.р.
Дети
Анна Васильева1743 г.р.
Кафтаска Викайкин (Давыд Васильев)1745 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викайка Тихонов (Василий Ульянов)

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Викайка Тихонов (Василий Ульянов)

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1745

Сын: Кафтаска Викайкин (Давыд Васильев)

Отец ребёнка: Викайка Тихонов (Василий Ульянов)

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1747

Сын: Антон Викайкин (Пётр Васильев)

Отец ребёнка: Викайка Тихонов (Василий Ульянов)

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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