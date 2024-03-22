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Иосифов (Мокеев) Алексей Иванович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.03.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1885 ст.

Отец: Иосифов Иоанн (Иван) Мокиевич

Мать: Иосифова Ирина Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.05.1904 ст.

Жена: Мокеева Татьяна Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.03.1905

Дочь: Иосифова-Мокеева Татьяна 2 Алексеевна

Мать ребёнка: Мокеева Татьяна Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.03.1905 ст.

Дочь: Иосифова-Мокеева Татьяна 1 Алексеевна

Мать ребёнка: Мокеева Татьяна Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.04.1906 ст.

Дочь: Иосифова-Мокеева Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Мокеева Татьяна Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.08.1918 ст.

Сын: Иосифов-Мокеев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Мокеева Татьяна Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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