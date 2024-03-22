Иосифов (Мокеев) Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения16.03.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1885 ст.
Бракосочетание
25.05.1904 ст.
Рождение ребёнка
26.03.1905
Дочь: Иосифова-Мокеева Татьяна 2 Алексеевна
Мать ребёнка: Мокеева Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
26.03.1905 ст.
Дочь: Иосифова-Мокеева Татьяна 1 Алексеевна
Мать ребёнка: Мокеева Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
24.04.1906 ст.
Дочь: Иосифова-Мокеева Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Мокеева Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
26.08.1918 ст.
Сын: Иосифов-Мокеев Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Мокеева Татьяна Андреевна
Смерть
Неизвестно