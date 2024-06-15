Горшкова (Байдина) Галина
Место рожденияВерещагино
Дата рождения23.01.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1939
Отец: Байдин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Косожихин
Рождение ребёнка
14.04.1963
Сын: Горшков Сергей
Отец ребёнка: Александр Косожихин
Развод
1966
Муж: Александр Косожихин
Рождение ребёнка
08.07.1969
Дочь: Семейникова (Горшкова) Елена
Отец ребёнка: Горшков Владимир