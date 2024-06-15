Горшкова (Байдина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Байдина) Галина

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Место рождения

Верещагино

Дата рождения

23.01.1939

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1939

Отец: Байдин Иван

Мать: Байдина (Байдина) Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Косожихин

Рождение ребёнка
14.04.1963

Сын: Горшков Сергей

Отец ребёнка: Александр Косожихин

Развод
1966

Муж: Александр Косожихин

Рождение ребёнка
08.07.1969

Дочь: Семейникова (Горшкова) Елена

Отец ребёнка: Горшков Владимир

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