Шевелева (Мелюшова) Прасковья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
После 1795
из Ялуторовского округа Омутинской волости переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Место жительства
До 1795
Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1798
Сын: Шевелев Иван Пудович
Отец ребёнка: Шевелев Пуд Яковлевич
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Шевелев Пуд Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно