Шевелева (Мелюшова) Прасковья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева (Мелюшова) Прасковья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Место жительства
До 1795
Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Шевелев Иван Пудович

Отец ребёнка: Шевелев Пуд Яковлевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Шевелев Степан Пудович

Отец ребёнка: Шевелев Пуд Яковлевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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