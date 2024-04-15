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Шевелев Степан Пудович

Место рождения

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Шевелев Пуд Яковлевич

Мать: Шевелева Прасковья Ефимовна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Шевелев Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Шевелева Феодосия Фоминична

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Зеновья Степановна

Мать ребёнка: Шевелева Феодосия Фоминична

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шевелев Тихон Степанович

Мать ребёнка: Шевелева Феодосия Фоминична

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шевелев Иван Степанович

Мать ребёнка: Шевелева Феодосия Фоминична

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Шевелев Семен Степанович

Мать ребёнка: Шевелева Феодосия Фоминична

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Степановна

Мать ребёнка: Шевелева Феодосия Фоминична

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелева Феодосия Фоминична

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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