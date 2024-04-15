Шевелев Степан Пудович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Шевелев Пуд Яковлевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шевелев Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Шевелева Феодосия Фоминична
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Зеновья Степановна
Мать ребёнка: Шевелева Феодосия Фоминична
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Шевелева Феодосия Фоминична
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Шевелева Феодосия Фоминична
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Шевелева Феодосия Фоминична
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Степановна
Мать ребёнка: Шевелева Феодосия Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно