(Паляева) Лукерья Николаева 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

(Паляева) Лукерья Николаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1854, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Матрёна Дементьева1820 г.р.
Отец
Паляев Николай Емельянов1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Паляев Николай Емельянов

Мать: Матрёна Дементьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

85

Смерть
Неизвестно

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