(Паляева) Лукерья Николаева
женский, родилась 1854, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьМатрёна Дементьева1820 г.р.
ОтецПаляев Николай Емельянов1822 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Паляев Николай Емельянов
Мать: Матрёна Дементьева
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно