Захарова (Коровина) Марфа Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Коровина) Марфа Сергеевна

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Место рождения

Захарова деревня, Челябинская область, Российская Федерация

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарова деревня, Челябинская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
21.08.1877 ст.

Сын: Захаров Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Захаров Яков Андреевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Яков Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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