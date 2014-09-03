Смолякова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолякова Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1979

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

1949 г.р.

Муж

Не указан

Дети

2014 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1979

Отец: Полозков Иван Иванович

Мать: Полозкова Тамара Андреевна

Рождение ребёнка
03.09.2014

Дочь: Смолякова Кристина Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смоляков Дмитрий Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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