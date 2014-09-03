Смолякова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1979
Отец: Полозков Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.09.2014
Дочь: Смолякова Кристина Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смоляков Дмитрий Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан