Соловьев Михаил Калинников 1839 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Соловьев Михаил Калинников

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1839 ст.

умер 1918 ст.

Отец
Соловьев Калина Григорьевич1808 ст. г.р.
Мать
Соловьева Прасковья Филипповна1807 ст. г.р.
Супруги
Соловьева Анисия Дмитриевна1836 ст. г.р.
Дети
Соловьев Иоанн Михайлович09.10.1861 г.р.
(Соловьева) Александра Михайловна19.04.1865 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.

Отец: Соловьев Калина Григорьевич

Мать: Соловьева Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соловьева) Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Соловьева Анисия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Анисия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
09.10.1861

Сын: Соловьев Иоанн Михайлович

Мать ребёнка: Соловьева Анисия Дмитриевна

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
19.04.1865

Дочь: (Соловьева) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Соловьева Анисия Дмитриевна

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
22.09.1869 ст.

Сын: Соловьев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Соловьева Анисия Дмитриевна

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
24.11.1872

Сын: Соловьев Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Соловьева Анисия Дмитриевна

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния

Смерть
1918 ст.

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