Соловьев Михаил Калинников
мужской, родился 1839 ст.
умер 1918 ст.
ОтецСоловьев Калина Григорьевич1808 ст. г.р.
МатьСоловьева Прасковья Филипповна1807 ст. г.р.
Супруги
Соловьева Анисия Дмитриевна1836 ст. г.р.
Дети
Соловьев Иоанн Михайлович09.10.1861 г.р.
(Соловьева) Александра Михайловна19.04.1865 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соловьева) Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Соловьева Анисия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
09.10.1861
Сын: Соловьев Иоанн Михайлович
Мать ребёнка: Соловьева Анисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.04.1865
Дочь: (Соловьева) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Соловьева Анисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.09.1869 ст.
Мать ребёнка: Соловьева Анисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.11.1872
Сын: Соловьев Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Соловьева Анисия Дмитриевна
Смерть
1918 ст.