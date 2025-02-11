Михаил Петров
мужской, родился 01.11.1890, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 08.07.1891, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКечутов В 1895 Пётр Семёнов19.12.1854 г.р.
МатьКечутова Наталья ГерасимоваОколо 1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1890
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.07.1891
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область