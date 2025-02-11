Михаил Петров 01.11.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.11.1890, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 08.07.1891, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кечутов В 1895 Пётр Семёнов19.12.1854 г.р.
Мать
Кечутова Наталья ГерасимоваОколо 1855 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1890

Отец: Кечутов В 1895 Пётр Семёнов

Мать: Кечутова Наталья Герасимова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
08.07.1891
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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