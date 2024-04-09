Антропов Владимир Васильевич
Место рожденияKazakhstan
Дата рождения24.12.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1972
Дочь: Куранова (Антропова) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Антропова (Зайганова) Людмила Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.10.1974
Дочь: Костюк (Антропова) Марина Владимировна
Мать ребёнка: Антропова (Зайганова) Людмила Фёдоровна