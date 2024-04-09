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Антропов Владимир Васильевич

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Место рождения

Kazakhstan

Дата рождения

24.12.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1946

Отец: Антропов Василий Савельевич

Мать: (Горбунова) Александра Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антропова (Зайганова) Людмила Фёдоровна

Рождение ребёнка
22.12.1972

Дочь: Куранова (Антропова) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Антропова (Зайганова) Людмила Фёдоровна

Рождение ребёнка
30.10.1974

Дочь: Костюк (Антропова) Марина Владимировна

Мать ребёнка: Антропова (Зайганова) Людмила Фёдоровна

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