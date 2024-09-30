Кяйвяряйнен (Коухиа) Вальборга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1880
Рождение ребёнка
05.09.1881
Сын: Кяйвяряйнен Генрих Паульевич
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Пауль Генрихович
Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно