Кяйвяряйнен (Коухиа) Вальборга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кяйвяряйнен (Коухиа) Вальборга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1880

Муж: Кяйвяряйнен Пауль Генрихович

Рождение ребёнка
05.09.1881

Сын: Кяйвяряйнен Генрих Паульевич

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Пауль Генрихович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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