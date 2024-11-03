Васильева Дарья Михайловна 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева Дарья Михайловна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Михаил Михайлович

Мать: Марфа Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Евсей Парфенович Прокофьевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Васильев Андрей Евсеевич

Отец ребёнка: Васильев Евсей Парфенович Прокофьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805

Сын: Васильев Дмитрий Евсеевич

Отец ребёнка: Васильев Евсей Парфенович Прокофьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Климова (Васильева) Анна Евсеевна

Отец ребёнка: Васильев Евсей Парфенович Прокофьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Флорова (Васильева) Афимья (Ефимия) Евсеевна

Отец ребёнка: Васильев Евсей Парфенович Прокофьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Васильев Григорий Евсеевич

Отец ребёнка: Васильев Евсей Парфенович Прокофьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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