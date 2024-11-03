Васильева Дарья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Михаил Михайлович
Мать: Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Васильев Евсей Парфенович Прокофьевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Васильев Дмитрий Евсеевич
Отец ребёнка: Васильев Евсей Парфенович Прокофьевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Климова (Васильева) Анна Евсеевна
Отец ребёнка: Васильев Евсей Парфенович Прокофьевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Флорова (Васильева) Афимья (Ефимия) Евсеевна
Отец ребёнка: Васильев Евсей Парфенович Прокофьевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Васильев Григорий Евсеевич
Отец ребёнка: Васильев Евсей Парфенович Прокофьевич
Смерть
Неизвестно