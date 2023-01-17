Кожухова (?Маркина?) Феодосия Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожухова (?Маркина?) Феодосия Мартиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?маркин? Мартин ?

Мать: не указана

Бракосочетание
21.06.1833

Муж: Кожухов Иван Иванович

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.01.1840

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кожухов Иван Иванович

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.04.1841

Сын: Кожухова Василий Иванович

Отец ребёнка: Кожухов Иван Иванович

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.02.1844

Сын: Кожухов Александр Иванович

Отец ребёнка: Кожухов Иван Иванович

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.07.1845

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кожухов Иван Иванович

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.11.1846

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Кожухов Иван Иванович

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожухов ? Сергей ?

Отец ребёнка: Кожухов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожухов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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