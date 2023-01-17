Кожухова (?Маркина?) Феодосия Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?маркин? Мартин ?
Мать: не указана
Бракосочетание
21.06.1833
Рождение ребёнка
08.01.1840
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кожухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1841
Сын: Кожухова Василий Иванович
Отец ребёнка: Кожухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1844
Сын: Кожухов Александр Иванович
Отец ребёнка: Кожухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1845
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кожухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1846
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Кожухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожухов ? Сергей ?
Отец ребёнка: Кожухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кожухов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно