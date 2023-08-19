Горина Матрона Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горин Сергей Лукич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Горина Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Горин Сергей Лукич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Константинова (Горина) Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Горин Сергей Лукич
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Горин Сергей Лукич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Горин Сергей Лукич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Горин Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Горин Сергей Лукич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Горина Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Горин Сергей Лукич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Горин Сергей Лукич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Горин Сергей Лукич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Горин Сергей Лукич