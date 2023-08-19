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Горина Матрона Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горин Сергей Лукич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Горина Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Горин Сергей Лукич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Константинова (Горина) Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Горин Сергей Лукич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Горин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Горин Сергей Лукич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Горин Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Горин Сергей Лукич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Горин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Горин Сергей Лукич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Горина Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Горин Сергей Лукич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Горин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Горин Сергей Лукич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Горин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Горин Сергей Лукич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1893

Сын: Горин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Горин Сергей Лукич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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