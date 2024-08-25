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Чередов Адриан Евдокимов

Место рождения

Голдобинская

Дата рождения

16.08.1855 ст.

Дата смерти

После 1919

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1855 ст.

Отец: Чередов Евдоким Демьянов

Мать: Чередова Анна Федорова

ГАТО (Томск) Ф.170 Оп.9 Д.567 - FS DGS 007469951 - 770
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Васса Стефанова

Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Сын: Чередов Иван Адрианов

Мать ребёнка: Чередова Васса Стефанова

Голдобинская, Барабинский округ, Сибирский край
Место жительства
1919
Голдобинская, Барабинский округ, Сибирский край
ИР ГАНО Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 41 Б.
Смерть
После 1919

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