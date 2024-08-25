Чередов Адриан Евдокимов
Место рожденияГолдобинская
Дата рождения16.08.1855 ст.
Дата смертиПосле 1919
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1855 ст.
Отец: Чередов Евдоким Демьянов
Мать: Чередова Анна Федорова
ГАТО (Томск) Ф.170 Оп.9 Д.567 - FS DGS 007469951 - 770
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Васса Стефанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Мать ребёнка: Чередова Васса Стефанова
Место жительства
1919
ИР ГАНО Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 41 Б.
Смерть
После 1919