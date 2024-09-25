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Чередов Евдоким Демьянов

Место рождения

Голдобинская

Дата рождения

25.07.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1814 ст.

Отец: Чередов Демьян

Мать: не указана

ГАТО (Томск) Ф.170 Оп.9 Д.35 - FS DGS 007469903 - 690
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чередов Парфений Евдокимов

Мать ребёнка: Чередова Анна Федорова

Рождение ребёнка
19.10.1845 ст.

Дочь: (Чередова) Неонила Евдокимова

Мать ребёнка: Чередова Анна Федорова

Голдобинская, Барабинский округ, Сибирский край
ГАТО (Томск) Ф.170 Оп.10 Д.33 - FS DGS 007470027 - 521
Рождение ребёнка
06.06.1847 ст.

Сын: Чередов Митрофан Евдокимов

Мать ребёнка: Чередова Анна Федорова

Голдобинская, Барабинский округ, Сибирский край
ГАТО (Томск) Ф.170 Оп.9 Д.290 - FS DGS 007469928 - 287
Рождение ребёнка
15.03.1854 ст.

Сын: Чередов Алексий Евдокимов

Мать ребёнка: Чередова Анна Федорова

Голдобинская, Барабинский округ, Сибирский край
ГАТО (Томск) Ф.170 Оп.9 Д.560 - FS DGS 007469951 - 20
Рождение ребёнка
16.08.1855 ст.

Сын: Чередов Адриан Евдокимов

Мать ребёнка: Чередова Анна Федорова

ГАТО (Томск) Ф.170 Оп.9 Д.567 - FS DGS 007469951 - 770
Смерть
Неизвестно

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