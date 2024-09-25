Чередов Евдоким Демьянов
Место рожденияГолдобинская
Дата рождения25.07.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.07.1814 ст.
Отец: Чередов Демьян
Мать: не указана
ГАТО (Томск) Ф.170 Оп.9 Д.35 - FS DGS 007469903 - 690
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чередов Парфений Евдокимов
Мать ребёнка: Чередова Анна Федорова
Рождение ребёнка
19.10.1845 ст.
Дочь: (Чередова) Неонила Евдокимова
Мать ребёнка: Чередова Анна Федорова
ГАТО (Томск) Ф.170 Оп.10 Д.33 - FS DGS 007470027 - 521
Рождение ребёнка
06.06.1847 ст.
Сын: Чередов Митрофан Евдокимов
Мать ребёнка: Чередова Анна Федорова
ГАТО (Томск) Ф.170 Оп.9 Д.290 - FS DGS 007469928 - 287
Рождение ребёнка
15.03.1854 ст.
Сын: Чередов Алексий Евдокимов
Мать ребёнка: Чередова Анна Федорова
ГАТО (Томск) Ф.170 Оп.9 Д.560 - FS DGS 007469951 - 20
Рождение ребёнка
16.08.1855 ст.
Мать ребёнка: Чередова Анна Федорова
ГАТО (Томск) Ф.170 Оп.9 Д.567 - FS DGS 007469951 - 770
Смерть
Неизвестно