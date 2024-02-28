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Доспехова Арина Глебова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доспехов Прокопий Евсеев

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Доспехов) Василиса Прокопиева

Отец ребёнка: Доспехов Прокопий Евсеев

Рождение ребёнка
1848

Сын: Доспехов Михаил Прокопиев

Отец ребёнка: Доспехов Прокопий Евсеев

Рождение ребёнка
1853

Сын: Доспехов Алексей Прокопиев

Отец ребёнка: Доспехов Прокопий Евсеев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Доспехов Михаил Прокопиев (Меньшой)

Отец ребёнка: Доспехов Прокопий Евсеев

Смерть
Неизвестно

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