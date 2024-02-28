Доспехова Арина Глебова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Доспехов) Василиса Прокопиева
Отец ребёнка: Доспехов Прокопий Евсеев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Доспехов Михаил Прокопиев
Отец ребёнка: Доспехов Прокопий Евсеев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Доспехов Алексей Прокопиев
Отец ребёнка: Доспехов Прокопий Евсеев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Доспехов Михаил Прокопиев (Меньшой)
Отец ребёнка: Доспехов Прокопий Евсеев
Смерть
Неизвестно