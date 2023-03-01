Евдокия Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Яким Михайлов
Мать: Меланья Иванова
ИВ-1739 Евдокии нет ИВ-1740 Евдокия 1=1739 ИВ-1741 Евдокия 2=1739 ИВ-1742 Евдокия 2=1740 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Евдокия 6=1738 ИВ-1745 Евдокия 5=1740 ИВ-1746 Евдокия 7=1739 ИВ-1747 Евдо... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно