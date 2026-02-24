Мария Иванова
женский, родилась 1823
умерла Неизвестно
Супруги
Ст Щучинская Спиридон Пахомов1820 г.р.
Дети
Прасковья Спиридонова1849 г.р.
Возм Филиппова Агафья Спиридонова17.01.1853 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Прасковья Спиридонова
Отец ребёнка: Ст Щучинская Спиридон Пахомов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.01.1853 ст.
Дочь: Возм Филиппова Агафья Спиридонова
Отец ребёнка: Ст Щучинская Спиридон Пахомов
Смерть
Неизвестно