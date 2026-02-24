Мария Иванова 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1823

умерла Неизвестно

Супруги
Ст Щучинская Спиридон Пахомов1820 г.р.
Дети
Прасковья Спиридонова1849 г.р.
Возм Филиппова Агафья Спиридонова17.01.1853 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ст Щучинская Спиридон Пахомов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Прасковья Спиридонова

Отец ребёнка: Ст Щучинская Спиридон Пахомов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

140

Рождение ребёнка
17.01.1853 ст.

Дочь: Возм Филиппова Агафья Спиридонова

Отец ребёнка: Ст Щучинская Спиридон Пахомов

Смерть
Неизвестно

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