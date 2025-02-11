Мирошкин Михаил Захарович
мужской, родился 22.05.1892, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать(Конакова) Агриппина УльяноваОколо 1855 г.р.
ОтецМирошкин Захар НиколаевОколо 1855 г.р.
Супруги
(Кузнецова) Прасковья Алексеевна23.07.1894 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1892
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.02.1914
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно