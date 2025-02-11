Мирошкин Михаил Захарович 22.05.1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Мирошкин Михаил Захарович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 22.05.1892, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
(Конакова) Агриппина УльяноваОколо 1855 г.р.
Отец
Мирошкин Захар НиколаевОколо 1855 г.р.
Супруги
(Кузнецова) Прасковья Алексеевна23.07.1894 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1892

Отец: Мирошкин Захар Николаев

Мать: (Конакова) Агриппина Ульянова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
03.02.1914

Жена: (Кузнецова) Прасковья Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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