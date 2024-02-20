Макмак Федор Левтерович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Макмак Левтер Павлович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Екатерина Михайловна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Екатерина Михайловна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Михайловна
Смерть
Неизвестно