Макмак Федор Левтерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакмак Федор Левтерович

Макмак Федор Левтерович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Макмак Левтер Павлович

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1918

Сын: Макмак Сергей Федорович

Мать ребёнка: Екатерина Михайловна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1920

Сын: Макмак Михаил Федорович

Мать ребёнка: Екатерина Михайловна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close