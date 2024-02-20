Макмак Левтер Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макмак Левтер Павлович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

1856

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Макмак Павел Иванович

Мать: Макмак Варвара Яниева

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1879

Сын: Макмак Константин Левтерович

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1880

Сын: Макмак Савва Левтерович

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1882

Сын: Макмак Павел Левтеров

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1885

Сын: Макмак Семен Левтерович

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Елизавета Левтеровна

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1889

Сын: Макмак Гавриил Левтерович

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1892

Сын: Макмак Федор Левтерович

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Варвара Левтеровна

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Феодора Левтеровна

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1898

Сын: Макмак Георгий Левтерович

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Федорова

Смерть
1906
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
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