Макмак Левтер Павлович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения1856
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Макмак Павел Иванович
Мать: Макмак Варвара Яниева
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1879
Сын: Макмак Константин Левтерович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1880
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1882
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1885
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Елизавета Левтеровна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1889
Сын: Макмак Гавриил Левтерович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1892
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Варвара Левтеровна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Феодора Левтеровна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1898
Сын: Макмак Георгий Левтерович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Федорова
Смерть
1906
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль