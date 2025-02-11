Кистанов Афанасий Никитович
мужской, родился 04.07.1881, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 12.08.1881, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКистанов Никита Абрамович28.01.1848 г.р.
МатьКистанова Кр 10.06.1901 Пелагея ДементьевнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
04.07.1881
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.08.1881
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область