Кистанов Афанасий Никитович 04.07.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Кистанов Афанасий Никитович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 04.07.1881, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 12.08.1881, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кистанов Никита Абрамович28.01.1848 г.р.
Мать
Кистанова Кр 10.06.1901 Пелагея ДементьевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1881

Отец: Кистанов Никита Абрамович

Мать: Кистанова Кр 10.06.1901 Пелагея Дементьевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
12.08.1881
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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