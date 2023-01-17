Андрей Иванов
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Иван Ефимов
Мать: Анна Егорова
Бракосочетание
27.10.1871
Жена: Евдокия Павлова
ПЖ: д. Озерок крестьяне Феоктист Сергеев и Филипп Ефимов ПН: д. Озерок крестьяне Феофан Сергеев и Сергей Феоктистов
Рождение ребёнка
20.07.1879
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
14.02.1885
Сын: Федор Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
28.03.1888
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
Смерть
Неизвестно