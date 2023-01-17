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Андрей Иванов

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Иван Ефимов

Мать: Анна Егорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
27.10.1871

Жена: Евдокия Павлова

ПЖ: д. Озерок крестьяне Феоктист Сергеев и Филипп Ефимов ПН: д. Озерок крестьяне Феофан Сергеев и Сергей Феоктистов
Рождение ребёнка
20.07.1879

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1885

Сын: Федор Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.03.1888

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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