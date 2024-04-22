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Останина Варвара Саввина

Место рождения

Валюшино, Лысьвенский, Пермский край

Дата рождения

04.01.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1897 ст.

Отец: Останин Савва Васильев

Мать: Останина Устина Андреева

Валюшино, Лысьвенский, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 120
Упоминание
24.01.1933
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 120 свидетельство о рождение
Смерть
Неизвестно
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