Останина Варвара Саввина
Место рождения
Дата рождения04.01.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1897 ст.
Отец: Останин Савва Васильев
Мать: Останина Устина Андреева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 120
Упоминание
24.01.1933
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 120 свидетельство о рождение
Смерть
Неизвестно