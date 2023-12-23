Останина (Асанова) Устина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанина (Асанова) Устина Андреева

Останина (Асанова) Устина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1897 ст.

Дочь: Останина Варвара Саввина

Отец ребёнка: Останин Савва Васильев

Валюшино, Лысьвенский, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 120
Упоминание
04.01.1897 ст.
Валюшино, Лысьвенский, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 120
Рождение ребёнка
02.10.1899 ст.

Сын: Останин Андрей Саввин

Отец ребёнка: Останин Савва Васильев

Валюшино, Лысьвенский, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 186
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Савва Васильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close