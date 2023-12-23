Останина (Асанова) Устина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
04.01.1897 ст.
Дочь: Останина Варвара Саввина
Отец ребёнка: Останин Савва Васильев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 120
Упоминание
04.01.1897 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 120
Рождение ребёнка
02.10.1899 ст.
Отец ребёнка: Останин Савва Васильев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 186
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно