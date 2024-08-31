Тарасова (Тарасова) Сусанна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Тарасова) Сусанна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

14.10.1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Ермолай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Тарасова (Тарасова) Матрена Ермолаевна

Отец ребёнка: Тарасов Ермолай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Тарасов Игнатий Ермолаевич

Отец ребёнка: Тарасов Ермолай Иванович

Смерть
14.10.1863

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