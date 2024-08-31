Тарасова (Тарасова) Сусанна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти14.10.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Тарасова (Тарасова) Матрена Ермолаевна
Отец ребёнка: Тарасов Ермолай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Тарасов Игнатий Ермолаевич
Отец ребёнка: Тарасов Ермолай Иванович
Смерть
14.10.1863