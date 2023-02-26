Дмитрий Семёнов
Место рожденияд.Ерохи Семёновской вол. Демидовского р-на Смоленской обл.
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
1887
рядовой
Рождение ребёнка
06.11.1887
Дочь: Стефанида Дмитриева
Мать ребёнка: (Рыбакова) Мелания Яковлева
Смерть
Неизвестно