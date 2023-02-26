Дмитрий Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Семёнов

Место рождения

д.Ерохи Семёновской вол. Демидовского р-на Смоленской обл.

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рыбакова) Мелания Яковлева

Военная служба
1887
рядовой
Рождение ребёнка
06.11.1887

Дочь: Стефанида Дмитриева

Мать ребёнка: (Рыбакова) Мелания Яковлева

Смерть
Неизвестно

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