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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Алексей Васильев1810 г.р.
Дети
Степан Алексеев1828 г.р.
Вера Алексеева1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Васильев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Степан Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Вера Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Сын: Макар Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Яков Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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