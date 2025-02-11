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женский, родилась Неизвестно
Супруги
Алексей Васильев1810 г.р.
Дети
Степан Алексеев1828 г.р.
Вера Алексеева1837 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Степан Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Вера Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Макар Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Яков Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Васильев