Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайло Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофей Иванов

Красногорка, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феодосий Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофей Иванов

Красногорка, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофей Иванов

Смерть
Неизвестно

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