Чиганова Ульяна Около 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Чиганова Ульяна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1810

умерла После 1834

Супруги
Чиганов Михаил ПавловичОколо 1810 г.р.
Дети
(Чиганова) Прасковья Михайловна1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиганов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Чиганова) Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Чиганов Михаил Павлович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1834

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