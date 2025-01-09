Чиганова Ульяна
женский, родилась Около 1810
умерла После 1834
Супруги
Чиганов Михаил ПавловичОколо 1810 г.р.
Дети
(Чиганова) Прасковья Михайловна1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Чиганова) Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Чиганов Михаил Павлович
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834