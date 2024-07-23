Ордина Матрёна Силична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Матрёна Силична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Фёдор Дорофеевич

д. Татариново
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Ордин Фёдор Дорофеевич

д. Татариново
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ордин Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Ордин Фёдор Дорофеевич

д. Татариново
Смерть
Неизвестно

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