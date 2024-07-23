Ордина Матрёна Силична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Татариново
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Ордин Фёдор Дорофеевич
д. Татариново
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Ордин Фёдор Дорофеевич
д. Татариново
Смерть
Неизвестно