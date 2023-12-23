Филатова Яна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Яна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1978

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1978

Отец: Сливин Владимир Валентинович

Мать: не указана

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