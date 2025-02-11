Мельникова (Беспалова) Надежда Алексеевна
женский, родилась 1878, Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
умерла Неизвестно
ОтецБеспалов Алексей Абрамович1847 г.р.
МатьБеспалова (Фурсова) Ефросинья Романова1860 г.р.
Супруги
Мельников ТарасНеизвестно г.р.
Дети
Беспалова ?1906 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Тарас
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Беспалова ?
Отец ребёнка: Мельников Тарас
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно