Мельникова (Беспалова) Надежда Алексеевна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Мельникова (Беспалова) Надежда Алексеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1878, Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

умерла Неизвестно

Отец
Беспалов Алексей Абрамович1847 г.р.
Мать
Беспалова (Фурсова) Ефросинья Романова1860 г.р.
Супруги
Мельников ТарасНеизвестно г.р.
Дети
Беспалова ?1906 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Беспалов Алексей Абрамович

Мать: Беспалова (Фурсова) Ефросинья Романова

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Тарас

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Беспалова ?

Отец ребёнка: Мельников Тарас

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Смерть
Неизвестно

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