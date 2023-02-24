Беспалова (Фурсова) Ефросиния Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова (Фурсова) Ефросиния Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Фурсов Роман Савельев

Мать: Фурсова Мария Федоровна

Бракосочетание
1876

Муж: Беспалов Алексей Абрамович

Усть-Каменогорск
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Беспалов Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Беспалов Алексей Абрамович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Мельникова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Беспалов Алексей Абрамович

г. Усть-Каменогорск
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Ткачева Мария

Отец ребёнка: Беспалов Алексей Абрамович

Усть-Каменогорск
Рождение ребёнка
16.04.1882

Сын: Беспалов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Беспалов Алексей Абрамович

г. Усть-Каменогорск
Рождение ребёнка
1882

Сын: Беспалов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Беспалов Алексей Абрамович

г. Усть-Каменогорск
Рождение ребёнка
1887

Сын: Беспалов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Беспалов Алексей Абрамович

г. Усть-Каменогорск
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Кулешова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Беспалов Алексей Абрамович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Беспалов Михаил

Отец ребёнка: Беспалов Алексей Абрамович

г. Усть-Каменогорск
Рождение ребёнка
1896

Сын: Беспалов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Беспалов Алексей Абрамович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Беспалов Алексей Абрамович

г. Усть-Каменогорск
Смерть
1928
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