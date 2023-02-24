Беспалова (Фурсова) Ефросиния Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1928
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Фурсов Роман Савельев
Мать: Фурсова Мария Федоровна
Бракосочетание
1876
Усть-Каменогорск
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Беспалов Семен Алексеевич
Отец ребёнка: Беспалов Алексей Абрамович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Мельникова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Беспалов Алексей Абрамович
г. Усть-Каменогорск
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Ткачева Мария
Отец ребёнка: Беспалов Алексей Абрамович
Усть-Каменогорск
Рождение ребёнка
16.04.1882
Сын: Беспалов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Беспалов Алексей Абрамович
г. Усть-Каменогорск
Рождение ребёнка
1882
Сын: Беспалов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Беспалов Алексей Абрамович
г. Усть-Каменогорск
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Беспалов Алексей Абрамович
г. Усть-Каменогорск
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Кулешова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Беспалов Алексей Абрамович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Беспалов Михаил
Отец ребёнка: Беспалов Алексей Абрамович
г. Усть-Каменогорск
Рождение ребёнка
1896
Сын: Беспалов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Беспалов Алексей Абрамович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Беспалов Алексей Абрамович
г. Усть-Каменогорск
Смерть
1928