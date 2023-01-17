Соколовый Зузанна Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Соколовый Федор Николаев
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Христинья Федорова
Отец ребёнка: Соколовый Федор Николаев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марья Федорова
Отец ребёнка: Соколовый Федор Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
(шляхта)
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно