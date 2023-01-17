Соколовый Зузанна Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколовый Зузанна Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Соколовый Осиф Федоров

Отец ребёнка: Соколовый Федор Николаев

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Христинья Федорова

Отец ребёнка: Соколовый Федор Николаев

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марья Федорова

Отец ребёнка: Соколовый Федор Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколовый Федор Николаев

Работа или профессия
Неизвестно
(шляхта)
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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