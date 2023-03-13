Боровикова Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровикова Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровиковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Боровикова) Агрофена

Отец ребёнка: Боровиковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Боровикова) Матрена

Отец ребёнка: Боровиковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Боровикова) Ирина

Отец ребёнка: Боровиковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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