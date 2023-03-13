Боровиковъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Боровиковъ Якимъ
Мать: Татьяна Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Боровикова) Агрофена
Мать ребёнка: Боровикова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Боровикова) Матрена
Мать ребёнка: Боровикова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Боровикова) Ирина
Мать ребёнка: Боровикова Анна Михайлова