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Боровиковъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Боровиковъ Якимъ

Мать: Татьяна Козмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровикова Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Боровикова) Агрофена

Мать ребёнка: Боровикова Анна Михайлова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Боровикова) Матрена

Мать ребёнка: Боровикова Анна Михайлова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Боровикова) Ирина

Мать ребёнка: Боровикова Анна Михайлова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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