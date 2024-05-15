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Куранов Михаил Николаевич

Место рождения

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

03.09.1815 ст.

Дата смерти

До 1862

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1815 ст.

Отец: Куранов Николай Алексеевич

Мать: Куранова Мавра Ивановна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Восприемник: Астраханский мещанин Федор Галкин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 242 номер 36
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куранова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Дочь: Куранова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
В 1859 году - 12 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Куранов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
В 1859 году - 12 лет В 1862 году - 17 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Дочь: Куранова Аграфена Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
В 1859 году - 6 лет В 1862 году - 9 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Сын: Куранов Степан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
В 1859 году - 4 лет В 1862 году - 7 лет
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Куранова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
В 1859 году - 1 год
Место жительства
1859
Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
В списке 1859 года Куранов Михаил Николаевич - 47 лет Жена его Анна Егоровна - 23 лет Дети от первой жены: Иван - 12 лет Степан - 4 лет Татьяна - 12 лет Аграфена - 6 лет Татьяна - 1 лет брат его Семен... Показать все
Смерть
До 1862
Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1862 года Анна Егоровна - вдова 4 детьми Михаила Николаевича от первого брака

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