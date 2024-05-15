Куранов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.09.1815 ст.
Дата смертиДо 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1815 ст.
Отец: отставной казак Восприемник: Астраханский мещанин Федор Галкин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 242 номер 36
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куранова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Дочь: Куранова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
В 1859 году - 12 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Мать ребёнка: не указана
В 1859 году - 12 лет В 1862 году - 17 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Дочь: Куранова Аграфена Михайловна
Мать ребёнка: не указана
В 1859 году - 6 лет В 1862 году - 9 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Сын: Куранов Степан Михайлович
Мать ребёнка: не указана
В 1859 году - 4 лет В 1862 году - 7 лет
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Куранова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
В 1859 году - 1 год
Место жительства
1859
В списке 1859 года Куранов Михаил Николаевич - 47 лет Жена его Анна Егоровна - 23 лет Дети от первой жены: Иван - 12 лет Степан - 4 лет Татьяна - 12 лет Аграфена - 6 лет Татьяна - 1 лет брат его Семен... Показать все
Смерть
До 1862
В семейном списке 1862 года Анна Егоровна - вдова 4 детьми Михаила Николаевича от первого брака