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Сухарева Татьяна Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Захар Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1895

Муж: Сухарев Владимир Стефанович (Степанович)

Свидетели по жениху: Александр Яковлев, Михаил Кузьмич. По невесте:
Рождение ребёнка
1899

Сын: Сухарев Иван Владимирович

Отец ребёнка: Сухарев Владимир Стефанович (Степанович)

Рождение ребёнка
1906

Сын: Сухарев Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Сухарев Владимир Стефанович (Степанович)

Захарьино, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Сухарев Илья Владимирович

Отец ребёнка: Сухарев Владимир Стефанович (Степанович)

Захарьино, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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