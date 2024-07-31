Сухарева Татьяна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Захар Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1895
Свидетели по жениху: Александр Яковлев, Михаил Кузьмич. По невесте:
Рождение ребёнка
1899
Сын: Сухарев Иван Владимирович
Отец ребёнка: Сухарев Владимир Стефанович (Степанович)
Рождение ребёнка
1906
Сын: Сухарев Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Сухарев Владимир Стефанович (Степанович)
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сухарев Илья Владимирович
Отец ребёнка: Сухарев Владимир Стефанович (Степанович)
Смерть
Неизвестно