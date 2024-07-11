Буркина (Возможно Гамаюнова) Евдокия Филипповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Большакова (Буркина) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Буркин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
12.09.1875
Дочь: Буркина София Николаевна
Отец ребёнка: Буркин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
26.09.1879 ст.
Отец ребёнка: Буркин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
07.11.1881 ст.
Отец ребёнка: Буркин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
27.10.1884 ст.
Дочь: Буркина Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Буркин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
03.03.1887
Дочь: Буркина Дария Николаевна
Отец ребёнка: Буркин Николай Сергеевич
Смерть
Неизвестно