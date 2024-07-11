Буркина (Возможно Гамаюнова) Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркина (Возможно Гамаюнова) Евдокия Филипповна

Место рождения

Пушкарская, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкарская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буркин Николай Сергеевич

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Большакова (Буркина) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Буркин Николай Сергеевич

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.09.1875

Дочь: Буркина София Николаевна

Отец ребёнка: Буркин Николай Сергеевич

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.09.1879 ст.

Сын: Буркин Роман Николаевич

Отец ребёнка: Буркин Николай Сергеевич

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.11.1881 ст.

Сын: Буркин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Буркин Николай Сергеевич

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.10.1884 ст.

Дочь: Буркина Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Буркин Николай Сергеевич

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.03.1887

Дочь: Буркина Дария Николаевна

Отец ребёнка: Буркин Николай Сергеевич

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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