Плавинский Ипполит
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1904
Дочь: Жульнитова (Плавинская) Елена Ипполитовна
Мать ребёнка: не указана
Семья из Беларуси (область неизвестна) Родилась в Ульяновская область, Борисовский район, Гурьевский
Смерть
Неизвестно