Плавинский Ипполит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плавинский Ипполит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1904

Дочь: Жульнитова (Плавинская) Елена Ипполитовна

Мать ребёнка: не указана

Семья из Беларуси (область неизвестна) Родилась в Ульяновская область, Борисовский район, Гурьевский
Смерть
Неизвестно

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