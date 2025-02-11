Марфа Васильева 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Марфа Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Василий Максимов1804 г.р.
Мать
Екатерина Осипова1810 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Василий Максимов

Мать: Екатерина Осипова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18

Смерть
Неизвестно

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