Марфа Васильева
женский, родилась 1820, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецВасилий Максимов1804 г.р.
МатьЕкатерина Осипова1810 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Василий Максимов
Мать: Екатерина Осипова
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно